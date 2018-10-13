En çok yağışı alan illerden biriydi ama son 1 yılda en kurak dönemlerinden birini yaşadı

Türkiye'de en fazla yağış alan illerin başında yer alan Trabzon, 2017 yılının Eylül ayından 2018 yılının Ağustos ayına kadar en kurak iller arasında yer aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kuraklık Analizi raporlarına göre, 2017 yılındaki haritada yeşil gözüken Trabzon son bir yıl içerisinde yaşadığı iklim nedeniyle bu oranı kuraklığa dönüştürdü. İklimin değişmesiyle kentin belirli noktalarındaki ormanlarda da alarm verildi. Özellikle Atatürk Köşkü mevkiinde bulunan ladin ormanlarında 12 dişli Çam Kabuk Böceği için harekete geçildi. Ağaçların iki temel ihtiyacından biri olan su oranındaki düşüş nedeniyle özellikle ormanların tehdit altında olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, kurumaların özellikle son 1 yıl içerisinde çok fazla şiddetlendiğini gördüklerini belirterek ağaçların çok büyük oranda ibrelerini döktüğünü söyledi.

Ağaçların iki temel maddeye ihtiyaçları olduğunu kaydeden Eroğlu, “Bunlardan biri karbondioksittir o da atmosferi yeterli kadar bulunuyor. İkinci madde de sudur. Temel sıkıntı sudan kaynaklanmaktadır. Su noksanlığını Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasına baktığımız zaman orada kuraklık indeksi ile ilgili bölüm var. Orada standart yağış endeksine göre kuraklık durumu ortaya koyduğu haritalar var. Eylül 2017'den Ağustos 2018'e kadar Türkiye geneline baktığımız zaman 3-4 tane kurak nokta var. Bunlardan birisinin de Trabzon olduğunu görüyoruz. Ortanın üzerinde şiddetli bir kuraklığın olduğunu görüyoruz. Belki de bu nadir olarak görülen bir olaydır. Maalesef bu yıl Trabzon'un şehir merkezinde böyle bir kuraklık yaşandı. Meteorolojinin bu raporu nasıl bir kuraklık yaşandığı ortaya koyuyor” dedi.

Trabzon'un 2018 yılında en kurak dönemlerini Ağustos ve Eylül aylarında yaşadığı vurgulayan Eroğlu, “Analizlere baktığımız zaman son 1 yıl içerisinde Trabzon merkez bölgesi, Türkiye'nin 3-4 kurak bölgesinden biri olmuş. Çevresel etkileri de işin içerisine kattığımız zaman ağaçlar şiddetli bir kuraklık içerisinde kalmıştır. 2017 yılında Trabzon o haritada yemyeşil gözüküyordu, 2018 yılına baktığımız zaman en kurak bölgelerden biri olmuş. 2018 yılında kuraklık anlamında en doruk noktalara ise Ağustos ve Eylül aylarında ulaştı” ifadelerini kullandı.