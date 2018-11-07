Engelli vatandaşın yol hayali gerçek oldu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi merkez mahallesindeki MS hastası 46 yaşındaki Hatice İstek'in yol hayali gerçekleşti.

Çarşıbaşı merkez mahallesinde yaşayan 3 çocuklu 15 yıldan beri MS hastası olarak yatalak yaşam mücadelesi veren Hatice İstek Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'ndan yol istedi. Gümrükçüoğlu, MS hastasından gelen istek üzerine ilgililere talimat vererek, İstek ailesinin oturduğu ev ile anayol arasındaki bozuk olan 300 metrelik stabilize yolun beton yol yapılmasını sağladı. İstek ailesinden aile reisi İsmail İstek, "Eşim 15 yıldır yatalak konuşamıyor. Ama sevincini gözleriyle anlatıyor. Bu yol bize çok büyük ihtiyaçtı. Ambulans evimize gelemiyordu. Şimdi tedavi için gelen evimize kadar geliyor. Allah'a şükürler olsun” dedi.

Merkez Mahalle Muhtarı Hüseyin Emir ise yapılan hizmetlerin duaya dönüştüğünü ifade ederek, “Trabzon Büyükşehir Belediyesi engelli bir ailenin daha hayatına güç kattı. MS hastası Hatice İstek için gelen ambulans eve gelemiyordu. 300 metre mesafelik yolun betonlanması ile İstek ailesi yola kavuştu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.