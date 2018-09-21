Ergan: “Önceliği tüketime değil, üretime veren program ile krizden çıkacağız”

TTB Başkanı Ergan, Türkiye'nin bu tür saldırı ve buna yönelik yaratılan krizlerden geçmişten günümüze kadar el ve güç birliği yaparak sıyrıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Önceliği dış satıma vererek, çok çalışıp, çok üretip, dolayısı ile çok kazanacağız. Krizden çıkışın ve kurtuluşun üretmekten ve tasarruf etmekten geçtiğini aklımızdan ve irademizden asla eksik etmeyeceğiz. Türkiye sahip olduğu kaynaklar ve insan gücü ile bunu başarıp, 2023 hedeflerinden sapmadan ekonomik kalkınmasını sağlayacak güce ve enerjiye sahiptir. Bunun önceliğimizin üretim, üretim, üretim olması gerektiğini bir kere daha tekrarlamak, hatırlatmak isterim. Önceliği tüketime değil, üretime veren yeni program ile krizden çıkacağız.”

Eyyüp Ergan, TOBB'nin çalışması doğrultusunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine yönelik verilen Nefes Kredisi'ni borsa üyelerine yönelik olarak sürdürmeye devam edeceklerini de belirterek yararlanmak isteyen üyelerin borsaya başvurmalarını istedi.