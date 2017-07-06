Erken toplanan yaş çay yaprakları çayda kaliteyi yükseltti

Özel sektör yüksek rakım yaş çay alımlarında fiyatları 220 kuruşa kadar çıkartırken, özel sektör belki de ilk kez devlet fiyatının üzerine çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar, bu yıl hasat mevsiminin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle çayın erken toplattırıldığını, bu nedenle birinci sürgün döneminde verimin düşük ancak kalitenin yüksek olduğuna dikkat çekti. Kar, çayın bu yıl erken toplattırılmasının dezavantajdan ziyade avantaj getirdiğini belirterek “Zaten en kaliteli hammadde olan birinci sürgün yaş çay yaprakları bir de Ramazan sebebi ile erken toplattırılınca ortaya yüksek kaliteli hammaddeyi ve sonuçta çok iyi bir damak tadı yakalanan mamul maddeyi çıkarmıştır. 2017 yılı birinci sürgün üretimi istisnaidir ve özeldir. Çayımızın kalitesinden şüphe etmesek de, çay tiryakileri yüksek kalitede çay içmek istiyorlarsa 2017 yılı birinci sürgün üretiminden temin etmelidirler. Çay toplama döneminin Ramazan’a rastlamasıyla ortaya çıkan ve üretici firmalarca değerlendirilen bu özel şartlar her zaman bir araya gelmiyor” dedi.