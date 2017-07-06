Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 09:39

Erken toplanan yaş çay yaprakları çayda kaliteyi yükseltti

2017 yılı birinci sürgün dönemi çay sektörü için üretimde kalitenin arttığı dönem oldu.

Erken toplanan yaş çay yaprakları çayda kaliteyi yükseltti

06 Temmuz 2017 09:39

Özel sektör yüksek rakım yaş çay alımlarında fiyatları 220 kuruşa kadar çıkartırken, özel sektör belki de ilk kez devlet fiyatının üzerine çıktı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar, bu yıl hasat mevsiminin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle çayın erken toplattırıldığını, bu nedenle birinci sürgün döneminde verimin düşük ancak kalitenin yüksek olduğuna dikkat çekti. Kar, çayın bu yıl erken toplattırılmasının dezavantajdan ziyade avantaj getirdiğini belirterek “Zaten en kaliteli hammadde olan birinci sürgün yaş çay yaprakları bir de Ramazan sebebi ile erken toplattırılınca ortaya yüksek kaliteli hammaddeyi ve sonuçta çok iyi bir damak tadı yakalanan mamul maddeyi çıkarmıştır. 2017 yılı birinci sürgün üretimi istisnaidir ve özeldir. Çayımızın kalitesinden şüphe etmesek de, çay tiryakileri yüksek kalitede çay içmek istiyorlarsa 2017 yılı birinci sürgün üretiminden temin etmelidirler. Çay toplama döneminin Ramazan’a rastlamasıyla ortaya çıkan ve üretici firmalarca değerlendirilen bu özel şartlar her zaman bir araya gelmiyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    25°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:30
  • Güneş :04:48
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:04
  • Yatsı :22:03
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!