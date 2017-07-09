Erüz: “Balık artık tesadüfe kalmış”

Doç. Dr. Coşkun Erüz, betonlama ve kazı çalışmaları nedeniyle dere yataklarındaki suyun kalitesinin ve miktarının dibe vurduğunu belirterek, “Artık alabalık havuzlarında fasulye yetişmeye başladı” dedi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Sümela Vadisi suyunun bölgenin en kaliteli alabalık yetiştirmeye uygun sularından bir tanesi olduğunu dile getiren Erüz, bu potansiyeli 10 yıldan fazladır çok ciddi bir şekilde kullanıldığını ifade ederek, “Bu kente çok büyük yatırım desteği sağladı. Bu sular boşa akıyor denildi. Bu sular boşa akmıyor önce turizme akıyordu sonra balık çiftliklerini akıyordu. Sonra HES’ler devreye girmeye başladı. Betonlama ve kazı çalışmaları nedeniyle dere yatağındaki suyun kalitesi, miktarı dibe vurdu. Balık çiftlikleri teker teker kapanmaya başladı. Havuzlarda fasulye yetişmeye başladı” şeklinde konuştu.

Sonsuz bir av stokunun olmadığını kaydeden Erüz, “Balıkçı tekneyle kıyıya geldiğinde gerekli denetim yapılıpta tespit edildiğinde o balıkçının teknesi bağlanırsa, ceza uygulanırsa o zaman bu ülkede kontrol, denetim ve uygulamalar rayına oturur. Aksi taktirde bu denizin sonu gelecektir. Sonsuz bir av stoku diye bir şey yok. Devreyi bozduktan sonra bu sene hamsi patlayacak diyoruz patlamıyor. Dengeler bozulmuş beklediğimiz göstergeleri vermiyor. Artık tesadüfe kalmış. Trabzon bugüne kadar kıyılarda 900 hektarlık dolgu yapmış. 1960’larda kıyılarının yüzde 75’i plaj iken, bugün doğal kıyı yüzde 25’e düştü. Kıyı kesimini kapatıp ta esas kıyı balıkçılığının ana kaynağı ortadan kaldırıp balık neden azaldı diyoruz” ifadelerini kullandı.