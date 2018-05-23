Eski atıl kumaşları sanata dönüştürüyor

Özellikle eski yatak çarşaflarından kadın giysisi diken Güleryüz, motiflerinde ebru sanatını da kullanarak masa örtüsünden kırlente kadar bir çok ürün çeşidi dikti.

Güleryüz, eski ve atıl kumaşları değerlendirerek unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını günümüze kazandırmaya çalıştığını belirterek “Eski ve atıl kumaşları toplayarak bunlardan gerek giysi gerekse farklı yerlerde kullanılacak eşyaları dikmeye çalıştım. Aralarında eski yatak çarşafından dikelen bayan giysisi olmak üzere kırlent, masa örtüsü, çocuk giysisi diktim. Bazılarında ebru sanatını da kullanarak desen oluşturmaya çalıştım. Böylelikle hem eski ve atıl kumaşları değerlendirerek unutulmaya yüz tutmuş bazı el sanatlarını tekrar günümüze kazandırmaya çalıştım” dedi.