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23 Mayıs 2018 11:17

Eski atıl kumaşları sanata dönüştürüyor

Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da kurs veren usta öğreticilerinden Sevgi Güleryüz, eski ve atıl kumaşlardan kaybolmaya yüz tutmuş sanatları yaparak adeta bir sanata dönüştürüyor.

Eski atıl kumaşları sanata dönüştürüyor

23 Mayıs 2018 11:17


Özellikle eski yatak çarşaflarından kadın giysisi diken Güleryüz, motiflerinde ebru sanatını da kullanarak masa örtüsünden kırlente kadar bir çok ürün çeşidi dikti.


Güleryüz, eski ve atıl kumaşları değerlendirerek unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını günümüze kazandırmaya çalıştığını belirterek “Eski ve atıl kumaşları toplayarak bunlardan gerek giysi gerekse farklı yerlerde kullanılacak eşyaları dikmeye çalıştım. Aralarında eski yatak çarşafından dikelen bayan giysisi olmak üzere kırlent, masa örtüsü, çocuk giysisi diktim. Bazılarında ebru sanatını da kullanarak desen oluşturmaya çalıştım. Böylelikle hem eski ve atıl kumaşları değerlendirerek unutulmaya yüz tutmuş bazı el sanatlarını tekrar günümüze kazandırmaya çalıştım” dedi.




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