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29 Haziran 2018 15:30

Eskrim Minikler Türkiye Şampiyonası için Trabzon’a akın ettiler

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Minikler ve Minikler Türkiye Eskrim Şampiyonası Trabzon’da devam ediyor.

Eskrim Minikler Türkiye Şampiyonası için Trabzon’a akın ettiler

29 Haziran 2018 15:30

Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık 3 bin kişi Ekstrim şampiyonası için Trabzon’a akın etti.


Süper Minikler ve Minikler Türkiye Eskrim Şampiyonası için 1.200’ü sporcu olmak üzere, antrenör, idareci ve velilerle birlikte değişik illerden gelen yaklaşık 3 bin civarında kişi Trabzon’a geldi. 27 Haziran tarihinde başlayan şampiyonanın açılışını Yomra Kaymakamı Hasan Balcı ve Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adnan Köseoğlu yaptı. Türkiye Şampiyonasında ilk gün süper minikler, ikinci gün ise minikler kılıç müsabakaları oynandı.


Trabzon’da gerçekleşen Eskrim Şampiyonası hakkında konuşan Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Hakan Hayber, Trabzon kentinin spor kültürü çok yüksek bir kent olduğunu belirterek, “Trabzon kenti, başta mülki ve idari amirlerimiz olmak üzere bu önemli organizasyonumuzun en iyi şekilde yapılabilmesi için gerekli tüm katkıyı sağlıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Trabzon insanı da bize ve kafilelerimize çok sıcak davranıyor. 3 Temmuz tarihine kadar devam edecek Türkiye Şampiyonasında mücadele eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.




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