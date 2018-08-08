Esnaf ve sanatkâr odalarının genel sekreterlerine eğitim verilecek

Açılışa TESOB Başkanı Metin Kara, TESOB yönetim kurulu üyeleri, esnaf ve sanatkâr odası başkanları ve genel sekreterleri katıldı. Açılışta konuşan TESOB Başkanı Metin Kara, projenin DOKA tarafından 2018’de kabul edilen ilk projeleri olduğunu ifade ederek “Yaptığımız her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da bizden desteğini esirgemeyen DOKA’ya teşekkür ediyoruz. Siz değerli mesai arkadaşlarımla birlikte esnaf odalarımızın kurumsallaşması için çaba sarf ediyoruz. Bu çalışmalarımızı daha da hızlandırmak adına ihtiyaç duyduğumuz alanlarda eğitim almamız gerekiyor. Bu projemizde tam olarak bahsetmiş olduğumuz bu konudaki eksikliklerimizi gidermek için bir fırsattır” dedi.

“Genel sekreter kardeşlerimiz esnaf ve sanatkârımız adına kilit rol oynamaktadır”

Esnaf ve sanatkârların odalara geldiğinde ilk önce genel sekreterlerle muhattap olduğunu söyleyen Başkan Kara, “Sizler odalarımızın temsilcisi ve üyelerimize açılan penceresisiniz. Bu nedenledir ki sizlerin pek çok konuda bilgi sahibi olmanız son derece önem arz etmektedir. Çok değerli genel sekreter kardeşlerimiz esnaf ve sanatkârımız adına kilit rol oynamakla birlikte, başkanlarımız ve yönetim kurullarımızın da en güvendikleri mesai arkadaşlarıdır. Yoğun çalışma temposundan zaman ayırarak eğitimlerimize katılan değerli genel sekreterlerimize teşekkür ediyorum. Eğitimlerimiz 2 hafta boyunca sürecektir. Bu eğitimlerden ne kadar fayda sağlarsak kurumsallaşma yolunda o kadar adım atmış oluruz” diye konuştu.

Eğitim programı kapsamında ilk dersi “İş Yerinde Etkili İletişim ve Yüksek Motivasyon” konusunda H. Gökhan Oruçoğlu verdi. Fulin Arıkan’in “Diksiyon”, Yaşar Ateşsoy’un “Problem Çözme Teknikleri”, Acar Acartürk’un “Kurumsal Kültür Bilinci”, Tülay Aktan’ın “Yazışma Teknikleri”, Özmert Sakal’ın “Genel Muhasebe”, Mehmet Şakiroğlu’un “Öfke ve Stres Yönetebilme”, eğitimi vereceği projede, Namık Somel ise “Bilgisayar Kullanımı ve eESBİS, Office Programları” konularında katılımcıları bilgilendirecek.