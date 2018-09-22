Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon Fatih Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ve sanatkârlara karanfil ve Ahilik Nasihati dağıtıldı.

Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanvekili Mustafa Özcelep, Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, Ahilik Haftası düzenleme komitesi üyeleri ve esnaf odası başkanları Fatih Sanayi Sitesi'nde esnafları ziyaret etti. Esnaf ve sanatkârlara karanfil ve Ahilik Nasihati dağıtıldı.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Boztepe Ahi Evren Dede Türbesi de ziyaret edildi. Ahi Evren Dede Camisi'nde Namaz sonrası ise şeker ve aşure ikramı yapıldı.