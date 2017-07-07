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07 Temmuz 2017 16:48

Evlilik için 07.07.2017 tarihini seçtiler

Trabzon’un Akçaabat ilçe belediyesinde bugün "07.

Evlilik için 07.07.2017 tarihini seçtiler

07 Temmuz 2017 16:48

07.2017" heyecanı vardı. Akçaabat Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde hayatlarının en anlamlı ‘Evet’i için 07.07.2017 tarihini seçen 20 çiftin nikâhı kıyıldı.


Gün, ay ve yılı 7 rakamından oluşan 07.07.2017 tarihinde evlenmek isteyen çiftler, Akçaabat Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Evlilik tarihlerinin özel olmasını ve unutulmamasını isteyen 20 çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini ölümsüzleştirmek için bu özel tarihte mutluluğa ‘Evet’ dedi.


Evlenmek için aylardır bu özel tarihi bekleyen çiftler, sabah saat 08.00’dan itibaren nikâh masasına oturarak, 07.07.2017 tarihini hayatlarının en özel günü olarak evlenme cüzdanına yazdırdı. Yaşanan yoğunluktan dolayı Akçaabat Belediyesi Evlendirme Dairesi Memurları, 15 dakikada bir nikâh kıydı.




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