'Ezanlar dinmez, bu bayrak inmez" diyen birileri var

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Haçka Yaylası sınırları içerisinde yer alan bir mezar başındaki minare ve Türk bayrağı ile adeta "Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez" mesajı veriyor.

1. Dünya Harbi'nde yöredeki Osmanlı-Rus savaşlarında şehit olduğu tahmin edilen meçhul şehidin mezar başlığında “Şehit Meçhul Türk Askeri 1915. 1 Dünya Harbi. R. Fatiha” yazısı yer alırken, mezar üzerinde sonradan yapılan mini minare ise farklı bir görüntü oluşturuyor. 1. Dünya Harbi Kafkas Cephesi'nin önemli savunmalarından olan Trabzon Akçaabat Karadağ Yaylası Şehitleri için her yıl anlamlı bir etkinlik düzenleniyor.

Yok kenarında ormanlık alan içindeki meçhul şehidin kabri bölgeye gelenler tarafından ziyaret edilirken, meçhul şehidin mezarı başındaki minare ve Türk bayrağı ile dikkat çekiyor.

Öte yandan Karadeniz yaylalarında çok sayıda meçhul şehit kabrinin bulunduğu belirtiliyor.