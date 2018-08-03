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03 Ağustos 2018 08:38

Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi gören psikiyatri hastalarına özel bahçe

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi bünyesinde psiyatri hastaları için özel olarak yapılan bahçe hizmete girdi.

Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi gören psikiyatri hastalarına özel bahçe

03 Ağustos 2018 08:38


Trabzon’da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü’nde daha önce psiyatri hastalarına özel yapılan bahçenin ardından şimdi de Fatih Devlet Hastanesi’ne psikiyatri hastaları için özel bahçe yapıldı.


Psikiyatri hastalarının dışardaki kişilerle temasını kontrol altına almak amacıyla yaptırılan özel bahçenin açılışına eski Sağlık Bakanlığı müsteşarlarından Opr. Dr. Nihat Tosun, İl Sağlık Müdür Vekili Uzm.Dr. Kemal Süleyman, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Usta, Sağlık, Acil Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Yavuz Çakıroğlu ve ilgililer katıldı.


Psikiyatri hastalarının rahatlıkla dolaşabilecekleri alan olan bahçenin etrafı çitlerle çevrilirken, dışardan kişilerle teması da engellenerek hastaların kontrol altına alınması sağlanıyor.




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