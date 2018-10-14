Fener Rum Patriği Bartholomeos Sümela için Trabzon'a geldi

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sümela Manastırı'nda 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde görmek için bugün öğle saatlerinde Trabzon'a geldi.

Sümela Manastırı'ndaki ayin programları dışında 3 yıl aradan sonra Trabzon'a gelen Bartholomeos, havalimanından restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'na geçti. 88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından 6 yıl boyunca Trabzon'a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda ilk kez incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu'nun eşlik ettiği incelemede basın mensupları manastır içerisine alınmadı. Sümela Manastırı'nın ardından hemen manastırın alt tarafında bulunan Ayavarvara Kilisesi'ni de gezen Fener Rum Patriği, ziyaretinin ardından manastır yolundaki kemençe sanatçısı şahsa bir miktar para verirken, çocuklara da hediyeler verdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Patriği Bartholomeos, "3 sene sonra Trabzon'a, Karadeniz'e yeniden gelme imkanını bulduğumuz için mutluyuz. Trabzon'da bizi ilgi ve sevgiyle karşıladılar. Bizi manastıra kadar getirerek gezdirdiler, anlattılar. Bu çok önemli tarihi, ibadet yerinin restore edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması memnuniyet verici bir olaydır. Bu gibi ibadet yerleri insanlık yalnız memleketimizin değil bütün insanlığın kültür mirasının parçalarıdır. Onun için onları korumalıyız. Gelecek nesillere teslim etmeliyiz" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz inanç turizmine büyük ilgi gösteriyorlar"

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz inanç turizmine büyük ilgi gösteriyorlar" diyen Patrik Bartholomeos, "Biz de patrikhane ve din adamları olarak inanç turizmine ve ibadet yerlerinin korunması için ilgi gösteriyoruz. Böyle güzel eserler restorasyonlar yapıldığında seviniyoruz. İlgili makamları tebrik ediyoruz. Ümit ederim ki, hepinizin yardımlarıyla ve özellikle Kültür Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın izinleri ile 15 Ağustos'ta Meryemana Günü'nde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine ayin yapabileceğiz bu manastırda. Her şey için ümitliyim. Her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

6 kez Sümela Manastırı'nda buluştular

Ortodoks hristiyanlar Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda ayin için 6 kez buluştu. Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta ayin için toplanan Hristiyan Ortodokslar, Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılmasıyla nedeniyle 2015 yılından itibaren ayinlerini gerçekleştiremedi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi Ortodoks ülkelerden gelen kişilerin katıldığı ayinin son senesinde Bartholoemos, barış çağrısı yapmıştı. Sümela Manastırı'nda yapılan ayinler yapılan dualar ve okunan ilahiler ile son buluyordu.

Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları 3. yılında devam ediyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Restorasyon çalışmalarının 2019 yılı Ağustos ayına kadar da bitirilmesi planlanıyor.

3 yıl önce restorasyon çalışmalarına başlanan Sümela Manastırı'nda bugüne kadar manastır ve ziyaretçiler için tehlike oluşturan kayalar 20 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından tek tek 200 metrelik yamaçtan aşağıya düşürülerek sarp yamaçlar temizlenirken, çalışmanın en zor bölümünü taş düşürme işlemi oluşturdu. Manastırın üst kısmındaki büyük kaya parçaları kafesler içine alınarak kayalar kırılırken, kırılan kaya parçaları asansör sistemi ile aşağıya taşındı. Manastırda kaya parçalarının oluşturduğu hafriyatların temizliği ile fresklerin bakım çalışmaları ise devam ediyor.