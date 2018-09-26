Fener Rum Patriği Bartholomeos Sümela Manastırı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyecek

Fener Rum Patriği Bartholomeos, 14 Ekim 2018 tarihinde Trabzon'a gelerek Sümela Manastırı'nda 3 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Sümela Manastırı'ndaki ayin programları dışında ikinci kez Trabzon'a gelmesi planlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos kenti ziyaret edecek. 3 yıl aradan sonra 14 Ekim tarihinde Trabzon'a gelecek olan Bartholomeos, restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda incelemelerde bulunacak. 88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010'dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar'ın Sümela Manastırı'nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından 6 yıl boyunca Trabzon'a gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nda ilk kez incelemelerde bulunacak. 2015 yılına kadar her 15 Ağustos'ta 6 kez düzenlenen ayinleri yöneten Bartholomeos'un kentteki diğer manastırları da gezeceği öğrenildi.

6 kez Sümela Manastırı'nda buluştular

Ortodoks hristiyanlar Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda ayin için 6 kez buluştu. Hristiyan aleminde "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta ayin için toplanan Hristiyan Ortodokslar, Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılmasıyla nedeniyle 2015 yılından itibaren ayinlerini gerçekleştiremedi. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi Ortodoks ülkelerden gelen kişilerin katıldığı ayinin son senesinde Barteolemos, barış çağrısı yapmıştı. Sümela Manastırı'nda yapılan ayinler yapılan dualar ve okunan ilahiler ile son buluyordu.

Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları 3. yılını doldurdu

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Restorasyon çalışmalarının 2019 yılı Ağustos ayına kadar da bitirilmesi planlanıyor.

3 yıl önce restorasyon çalışmalarına başlanan Sümela Manastırı'nda bugüne kadar manastır ve ziyaretçiler için tehlike oluşturan kayalar 20 kişilik endüstriyel dağcı ekibi tarafından tek tek 200 metrelik yamaçtan aşağıya düşürülerek sarp yamaçlar temizlenirken, çalışmanın en zor bölümünü taş düşürme işlemi oluşturdu. Manastırın üst kısmındaki büyük kaya parçaları kafesler içine alınarak kayalar kırılırken, kırılan kaya parçaları asansör sistemi ile aşağıya taşındı. Tarihi yapılarda bu tarz bir restorasyon çalışmasının dünyada tek olduğu belirtilirken, Sümela Manastırı'nın yamaç güvenliği çalışmaları ile ilgili olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile “Sümela Manastırı'nda Düşme Tehlikesi Arz Eden Bloklara İlişkin Jeolojik, Jeofizik ve Jeoteknik Yöntemlerle Araştırılması” konulu Ar-Ge çalışması yapıldı. Bu çalışma sonrasında restorasyonun en zor bölümünü oluşturan manastırın girişinde bulunan bin 600 tonluk kaya parçasının parçalanıp parçalanmamasıyla ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik ve Jeoloji Bölümü akademisyenleri tarafından kayanın bulunduğu yerde sabitlenmesine karar verildi. Kayanın sabitlendirme çalışmasıyla birlikte 3. aşamadaki diğer kayaların düşürülme işlemine bu yılın Nisan ayında başlandı. Manastırda kaya parçalarının oluşturduğu hafriyatların temizliği ile fresklerin bakım çalışmaları ise devam ediyor.