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01 Mayıs 2018 15:47

Feromon tuzakları ile 30 bin zararlı böcek yakalandı

Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü tarafından biyoteknik mücadele kapsamında Atatürk Köşkü mevkiinde bulunan ladin ormanlarına asılan feromon tuzaklarıyla 30 bin adet zararlı böcek yakalandı.

Feromon tuzakları ile 30 bin zararlı böcek yakalandı

01 Mayıs 2018 15:47


Ladin ormanlarındaki ağaçlara zarar vererek kurumalarına neden olan 12 dişli çam kabuk böceği ile biyoteknik mücadele kapsamında Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, “feromon tuzakları” astı. Görevliler, tuzaklarla 30 bin adet zararlı böcek yakalayarak imha etti.


Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, yılda ortalama 100 bin adet böcek yakaladıklarını belirterek, "Ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik, biyoteknik ve mekanik olmak üzere farklı yöntemlerle yılda ortalama 100 bin adet böcek yakalıyoruz. Sadece devlete ait ladin ormanlarına değil ladin ağaçlarının bulunduğu belediyelere ait park ve bahçelere de feromon tuzakları asarak her yerde mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.




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