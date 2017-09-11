Yaklaşık 700 bin hektarın üzerinde alanda üretimi yapılan fındıkların daldan toplanıp patoza vurulmasının ardından geriye

zuruflar kalıyor. Zurufların kuru olarak gerçekleşen rekoltenin yaklaşık yüzde 70’i oranında bir ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. Ferrero Fındık tarafından Değerli Tarım Uygulamaları kapsamında bu konuda çalışmalar yapılıyor. Yeşil gübre olarak da adlandırılan bitkisel kompostu elde etmek için bahçelerdeki budama atıkları, yabani otlar, yapraklar ve fındığın patoza vurulmasıyla ortaya çıkan zuruflar kullanılıyor.

Ferrero Değerli Tarım Zirai İşler Müdürü Gökhan Arıkoğlu, özellikle hasat edilen fındıkların patoz kullanılarak ayrıştırılması sırasında elde edilen zurufların çöpe atılmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, “Bu milli bir servettir. Diğer atıklarında kullanılması ile kolaylıkla bitkisel kompost gübre elde edilebilmekte ve bahçelerde kullanılabilmektedir. Bunları yok etmeyelim, gübre yapıp kullanalım” dedi.

Arıkoğlu, bünyelerinde istihdam ettikleri ziraat mühendisleri ve sosyal çalışma uzmanları vasıtasıyla atıkların gübre haline dönüştürülebilmesi konusunda üreticilere yardımcı olacaklarını ifade ederek, “Atıklardan yeşil gübre üretilmesi için çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunların neler olduğu, nasıl yapıldıkları broşürler ve videolarla üreticilerimize ulaştırılacaktır. Sahadaki arkadaşlarımız üreticilerle tek tek görüşerek anlatacaklardır. Yeşil gübre demek, hem organik, hem ucuza mal olan, hem atıkları ortadan kaldırırken ekonomiye katkı sağlayan çalışma demektir. Bu konuda sadece fındıkla ilgili kesimler değil, çevreci kuruluşlara da görev düşmektedir. Ayrıca zuruflarla birlikte bahçelerdeki yaprakların da gübre amaçlı değerlendirilmesi, son yıllarda bahçelerde yaygın olan külleme hastalığı ile mücadelede önemli bir katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Gökhan Arıkoğlu, bu yolla aynı zamanda her yıl yüz binlerce ton bitkisel atığın doğaya kazandırılmış, çiftçilere maddi katkı sağlanmış, bahçelere de en yararlı gübrelerin verilmiş olunacağını vurgulayarak, Ferrero olarak bu konuda kampanya yapacaklarını, devletin de yeşil gübre imalatına teşvik vererek bunu desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.