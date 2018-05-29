Ferrero Fındık basınla biraya geldi

Trabzon’da bir otelde düzenlenen iftar proğramında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Stefano Gagliasso, Türkiye’nin 6 kıtada 35 ülkeye fındık ihracı gerçekleştirdiğine dikkat çekerek Ferrero olarak ürünlerinin yüzde 50’sini fındık ürünleri oluşturduğunu belirtti.

Ramazan ayında Trabzon basını ile bir arada bulunmaktan çok memnun olduğunu dile getiren Gagliasso, “Bu Ramazan ayında Ferrero’nun, Türkiye ile olan ilişkilerini sizlerle beraber pekiştirmek istiyorum. Baktığınız zaman Ferrero ürünlerinin yüzde 50’sinden fazlasını fındık ürünleri oluşmakta. Türkiye’de bu hacmin yüzde 70’inden daha fazlasına sahip. O nedenle Türkiye, dünya çapında da böyle bir hacme sahip. Rakamlara bakıldığında zaten çok verimli bir ilişkimizin olduğu görülüyor. Nutella ve Rocher ürünlerine baktığımızda bu inanılmaz kaliteli fındıklar beraber Türkiye’nin fındık üretimindeki başarısını ve mükemmelliğini ortaya koyuyor. Türkiye için yaptığımız planlar ve bütün bunlara katkı yapan insanları değerlendirmemiz gerekiyor. Bunların içinde üreticiler yapılan iş ve bu işin oluşturulmasında büyük bir katkısı olan organizasyon var. Bunların hepsi bizim başarımızdır ve çok kilit rol oynuyorlar. Türkiye’deki fındıklar, bilindiği gibi 6 kıtada 35 tane ülkeye ihraç ediliyor. Zaten bizim ürettiğimiz, fabrikalarımızdan, tesislerimizden çıkan ürünlerde bizim kalitemizin birer elçisi olarak görev alıyorlar diyebilirim” dedi.

Beş yıldır fındık üreticilerine eğitim seminerleri verdiklerini hatırlatan Gagliasso, “Bizde bu kapsam içinde büyük yatırımlar yapıyoruz. Ferrero olarak çiftçiler kapsamında 5 yıldır devam eden projemiz var. 35 bin çiftçiyle beraber eğitimler gerçekleştirildi. Şimdiye kadar 35 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise 50 bin tane çiftçiye ulaşıp bu yatırımı 120 milyon TL’ye çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.