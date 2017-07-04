Festival müsabakaları başladı

Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali’nin startı sokak basketbolu ve voleybol turnuvasıyla verildi ve ilk maçlar oynandı.

Basketbol müsabakalarında hakemliği Emre Pehlivan yaparken akşam oynanan plaj voleybolunda hakemliği Yavuz Selim ile Ahmet Murat Baş yaptı. Bu yıl festival kapsamında yoğun katılımın olduğu müsabakalara voleybol dalında 16 takım basketbol dalında 14 takım başvuru yaptı. Toplamda 30 takım katıldığı Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halkoyunları Festivali’nde voleybolda 34, basketbol da 30 maç olmak üzere toplam 64 maç oynanacak.