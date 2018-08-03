Festivalde halka tereyağlı 12 kiloluk ekmekler ikram edildi

Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalin ilk gününde halka 60 adet 12 kiloluk ekmek ile 32 kilo tereyağı ikram edildi.

Vakfıkebir ilçesinde 6. Vakfıkebir Ekmek Kültür ve Sanat Festivali büyük bir coşku ile başladı. Vakfıkebir iskelesinde Gülbahar Hatun’un karaya çıkışının canlandırılması ile başlayan festival, mehteran ve davul zurna eşliğinde kortej yürüyüşü ile devam etti. Yürüyüşün ardından hükümet binası önünde festivalin açılış töreni gerçekleşti. Festivalin açılışında konuşan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "Rahmetli Tuğrul Şavkay’ın da ifade ettiği gibi ‘bir dünya klasiği’ olan Vakfıkebir ekmeğimizin adına düzenlediğimiz Ekmek Kültür ve Sanat Festivalimizi 11 yıl aradan sonra yeniden düzenliyoruz. Festivalimizi daha önceki yıllarda da yapmayı planlıyorduk. Ancak ülkemizde yaşanan terör hadiseleri ve gelen şehit haberleri dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı yaptığımız festivalleri iptal etmiştik. Festivalimizle birlikte Osmanlı salnamelerine konu olan, yurdumuzun dört bir tarafında üretilen ekmeğimizi ve ilçemizin kültürünü tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Uzun ve detaylı araştırmalarımız sonucunda elde etiğimiz tarihi belgelerle birlikte 30 Kasım 2017 tarihinde Türk Patent Kurumuna yaptığımız başvurumuz sonuçlanmıştır. Vakfıkebir ekmeğimizin 25 yılı aşkın bir süredir gündemde olan coğrafi işaretinin alınması serüveni mutlu sonla noktalanmıştır. Bu başarıda büyük emeği olan TBMM Çevre Komisyonu Başkanımız, AK Parti Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta’ya ve her zaman bizlere yardımcı olan Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ise, “Bu güzel nimeti ön plana çıkartarak, ekmeğimizi dünyaya tanıtmak amacıyla yapılmış olan bu festival için emek veren, gayret gösteren herkesi kutluyorum. Vakfıkebir ekmeği marka olmuştur artık. Bu şehir sadece ekmeği ile değil, Büyük Vakıf adıyla da dünyada tanınmıştır. Burasının turizm yönünden gelişmesi lazımdır. Bu festivaller ilçeyi her yönüyle tanıtmak ve geliştirmek açısından da büyük önem taşımaktadır. Ekmeğimizin coğrafi işareti olması lazımdı. Verilen 3 yıllık mücadelenin ardından coğrafi işaret alındı. Bu da bu büyüklükteki bir ekmeğin ana vatanının Vakfıkebir olduğunun tescillenmesi demektir. Vakfıkebirimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vakfıkebir Halk Merkezi Halk Oyunları ekipleri ve Uluslararası Halk Dansları Topluluğu gösteriler sundu. Katılımcılara fırından yeni çıkan sıcak 60 adet 12 kiloluk Vakfıkebir ekmeği, üzerine 32 kilo tereyağı sürülerek ikram edildi.