Filip Novak en golcü savunmacılardan biri oldu

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper lig ekiplerinden Midtjylland'dan transfer ettiği Çek Milli futbolcu Filip Novak, 2018 takviminde Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunma oyuncularından biri oldu.

Spor Toto Süper Ligde, Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu Filip Novak, 2018 takvim yılında Süper Lig'de en fazla gol atan üç savunma oyuncusundan biri oldu. Söz konusu yılda Novak, Beşiktaş'lı savunma oyuncusu Pepe ve Akhisarspor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu ile birlikte 4 gol atarak Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunmacıları oldu.

Ibanez'ı solladı

Trabzonspor'un Slovenya'da gerçekleştirdiği kampta Arjantinli oyuncu Ibanez'in gerisinde kalan Novak, bordo-mavililerin Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yedek soyunmuştu. Bu maç sonrası ise Ibanez'in istenilen performansı ortaya koyamaması nedeniyle formasını geri alan Novak, oynadığı 5 maçın tamamında forma giydi.

Bugüne kadar 33 gol attı

Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 4 gol kaydetti.