Etkinliğe ev sahipliği yapan Fındık Ocağı Genel Müdürü Seyyare Sungur, internet üzerinden iletişim sağlanan çeşitli sektör temsilcilerinin katılımıyla Arsin Gölcük Mahallesi’nde Fındık Ocağı Hasat Şenliği düzenledi. Katılımcılar toplayacakları fındıkların sepetlerini kendileri örerken, daha sonra yöresel kıyafetlerle bahçeye indiler. Topladıkları fındıkları zurufundan çıkarıp harmana seren davetliler, harmanda Trabzon Kız ve Erkek Halk oyunları ekiplerinin gösterisini izlerken, daha sonra folklor ekipleriyle birlikte horon oynadılar. Burada Trabzon’un yöresel yemeklerini de tadan 10 katılımcıya ayrıca KTÜ’den katılan akademisyenler tarafından Trabzon kültürü ve fındığın tarihi de anlatıldı.

Çeşitli illerden Trabzon’a gelen katılımcılar organizasyonu çok beğendiklerini belirterek “Trabzon’un doğal güzelliğinin yanında insanlarının sıcaklığı da bizleri çok mutlu etti. Organizasyon devam ettiği sürece biz hep bu ailenin içerisinde olacağız. Çok mutlu olduk, iyi ki gelmişiz“ diye konuştular.

Şirketin Genel Müdürü Seyyare Sungur yaptığı açıklamada, fındığın bahçeden fabrikaya ve sofraya uzanan hikayesini detaylı bir şekilde anlatmak istediklerini belirterek “Amacımız fındıkta bir agro turizm oluşturmak ve bunun yanı sıra katılımcılara bizim yöremizin kültürünü yaşatırken fındığın hayatımıza ne gibi bir katma değeri olduğunu da göstermekti. Katılan misafirlerimiz burada Trabzon’un tarihi kültürünü öğrendiler, el emeklerini, gelenek ve göreneklerine şahit oldular. Yöresel tatlarını tattılar. Ve çok memnun kaldılar. Bu yıl ilkini düzenledik. Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonu daha kapsamlı bir şekilde düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Etkinliğe Türkiye’nin çeşitli illerinden sağlıklı yaşam uzmanı, çeşitli sektör ve firma temsilcileri katıldı.