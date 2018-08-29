Fındığın tanıtılmasına Trabzonspor da destek veriyor

Trabzon Ticaret Borsası’nın desteği ile “Trabzonspor’un Resmi Yiyeceği Finduk” sloganıyla 2009-2010 sezonunda başlatılan kampanya 2018-2019 sezonunda ki iç ve dış saha maçlarında da devam edecek.

Trabzon Ticaret Borsa tarafından hazırlanan içinde kavrulmuş iç fındığın ve fındığın sağlık açısından yararlarının yer aldığı broşürlerin bulunduğu paketleri Trabzonsporlu futbolcuların iç ve dış sahadaki tüm maçlarda tribünlerdeki seyircilere atması ile gerçekleştirilecek tanıtım kampanyası sezon boyunca tüm maçlarda uygulanacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Trabzonspor’un ülkemizin ve bölgemizin zenginliklerinin ve güzelliklerinin tanıtımı noktasında duyarlı olduğunu belirterek, fındık gibi milli bir ürünün tüketiminin artmasına katkı sağlayacak uygulamayı bu yüzden önemsediklerini söyledi.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise, Trabzonspor ile fındığın sadece Trabzon değil, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Fındıkta iç tüketimi arttırmalıyız. Bunun için tanıtım çok önemli. Bu konuda borsa olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ama Trabzonspor’un yapmış olduğu bu uygulama bizim için takdire değerdir” dedi.