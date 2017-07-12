Fındık bahçelerinde tarla günü düzenlenecek

Kurumun Fındık Tarım Direktörü Ersin Arısoy, 55 Ziraat Mühendisi ve 20 Sosyal Çalışma Uzmanı ile oluşturdukları örnek bahçelerde fındık üreticisini bilinçlendirerek verim ve kaliteyi arttırmak için başta fındık hastalık ve zararlıları ile mücadele olmak üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi. Arısoy, "2017 ürün döneminde bahçelerde yaptığımız çalışmaları üreticilerimize yerinde göstermek ve yeni katılımları sağlamak için tarla etkinlikleri yapmaya başladık" dedi.

Ersin Arısoy, 10 Ağustos tarihine kadar Düzce’de 15, Sakarya’da 10, Ordu’da 7, Giresun’da 4, Trabzon’da ise 13 olmak üzere toplam 49 yerleşim birimindeki örnek bahçelerde tarla etkinlikleri yapacaklarını ifade ederek, ayrıca Samsun, Trabzon, Ordu, Düzce ve Sakarya’da 5 ayrı Damla Sulama Günleri gerçekleştireceklerini de açıkladı.

Etkinliklerde, üreticilere budama, damla sulama sistemi, gübreleme, külleme ile mücadele, makineli hasat etme,kurutma ve depolama gibi konularda da tarım uzmanları tarafından uygulamalarda yapılarak bilgiler aktırılacak.