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02 Aralık 2017 13:37

Fındık bahçelerine düzenleme önerisi

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, fındıkta Türkiye’nin sahip olduğu üstünlüğü sürdürebilmesi için öncelikle giderilmesi gereken olumsuzluklar arasında fındık üretim alanlarının bölünmesinin ilk sırada yer aldığını söyledi.

Fındık bahçelerine düzenleme önerisi

02 Aralık 2017 13:37


Geçtiğimiz günlerde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın, "Gerekirse üreticilerden kiralayarak toplulaştıracağız" açıklamasının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Eyyüp Ergan, yaşlı bahçelerle, verim ve kalitede yaşanan sıkıntıya dikkat çekmek için 15 yıldır uyguladıkları projelerle sorunu ülke gündemine taşıdıklarını hatırlattı. Ergan "Ancak, sorunu sadece fındık bahçelerindeki, yaşlı dallara indirgeyerek çözmeye kalkışmanın hiç de doğru olmadığı apaçık bir gerçektir. Çünkü, önemli olan bahçelerde gereğini yapacak olan üreticilerin, çiftçilerin bulunmasıdır. Ama özellikle Ünye’nin doğusuna doğru giderek azalan verim ve kalitesizlik karşısında kırsaldaki insanımızın yerinde ikamet ederek fındığa gereken önemi gösterebilmesi için ürünün onu geçindirmesi gerekir. İşte bu noktada miras yoluyla arazilerin bölünmesinin etkisiyle fındık tarımı, birinci derecede geçim kaynağı olmaktan çıkmıştır. Öncelikle bu sorunu, yani arazilerin bölünmesini ortadan kaldırmamız, Sayın Bakanımız Fakıbaba’nın da dediği gibi, arazi toplulaştırmasını yapmamız şarttır" dedi.


Bu toplulaştırmanın hedefi, birim alanda verimi arttırmak, kaliteli tarım uygulamalarını hayata geçirmek, makineli tarım ile maliyeti düşürerek kârı artırmak olması gerektiğine dikkat çeken Ergan "Görünen o ki, bu sorunu ailelere bırakarak ‘kendi aranızda toplulaştırarak çözün’ demek işe yaramayacaktır. Üreticiler birlikler kurarak sivil toplum örgütleri vasıtasıyla da bu konuyu halledecek kadar bilinçli değiller. Bu durumda Sayın Bakan’ın dediği gibi, devlet yasal düzenlemeleri yaparak toplulaştırıp, gerektiğinde kiralama yöntemiyle Türkiye’nin en verimli döviz kaynağı olan fındıktan daha çok kazanmasını sağlayabilecektir. Konuya sektörün tüm paydaşları olumlu yaklaşmalı ve gereken düzenlemeleri yapabilmek için çaba içine girmelidirler. Aksi takdirde Türkiye’de Doğu Karadeniz’in, Dünya’da da Türkiye’nin fındıktaki geleceği olumsuz etkilenecektir" diye konuştu.




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