Fındık satışları bile oto satışlarını hareketlendirmedi

Trabzon'un Yenimahalle Fuar Alanında hizmet veren oto pazarında bugünlerde satışların durgun olduğu belirtildi.

Oto pazarında satılan oto sayısı, eskiye oranla yarı yarıya gerilerken satıcılar bu durumu doların belirsizliğine bağlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Eylül ayının sonlarına doğru özellikle fındık satışından elde edilen gelir başta olmak üzere oto pazarına olumlu yansıdığını belirten galericilerden Erkan Ergül, bugünlerde işlerin istenilen düzeyde olmadığını söylüyor.

Doların dengesiz seyretmesi oto alım satışlarını olumsuz etkilediğini kaydeden Ergül, genellikle Tofaş marka otomobillerin daha çok tercih edildiğini söyledi.

Ergül, “Doların artması sıfır araç fiyatlarının yükselmesiyle beraber ikinci el piyasasına da yansıyor. Yine de sıfıra nazaran ikinci elde dolar farkını fazla yansıtmıyoruz. Ancak iş yerimizin çok hareketli olduğunu söyleyemem. Her yıl dokuzuncu ayların sonunda yıl sonuna doğru bir sirkülasyon olur. Genelde araçlar yenilenir, bunun yanı sıra fındık satışından gelen bir sirkülasyon olur. Ancak bu yıl dolardaki belirsizlikten dolayı işlerin istenilen düzeyde olduğunu söyleyemeyiz. Yine de şükürler olsun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. 10 yıl önce iş yerimiz çok hareketli idi, canlı idi, piyasa daha daha dolu idi. Pazara gelen araç sayısında belirgin bir azalma var. Daha önceki dönemlerde oto pazarında 300-400 araç olurdu şimdi ise en fazla 150 civarında. Ota pazarlarında yüksek fiyatta yani 100 -150 bin TL'ye satılan araç olduğunu düşünmüyoruz. Genelde 10 bin ile 70 bin TL arasında satılan araçlar bulunuyor. Genel anlamda 10-30 bin TL ağırlığında” dedi.

Tofaş marka otomobillerin daha çok tercih edildiğini kaydeden Ergül, “Tofaş piyasada modası geçmeyen tek araba. En çok tercih edilen arabalar diyebiliriz. Avantajı çok fazla yedek parçası ucuz, her yerde parçası var. Satarken zarar etme ihtimalin yok gibi” ifadelerini kullandı.