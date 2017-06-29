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29 Haziran 2017 11:26

Fındık üreticisi bilinçleniyor

Dünya fındık üretiminin büyük kısmını sağlamasına rağmen, birim alandan aldığı verimde son sıralarda yer alan Türkiye’de üreticinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için yapılan çalışmalara çeşitli kuruluşlar tarafından hız verildi.

Fındık üreticisi bilinçleniyor

29 Haziran 2017 11:26


Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için Trabzon Ticaret Borsası’nın yaklaşık 15 yıl önce gündeme getirip, 2013 yılından itibaren ise üst düzeye taşıdığı çalışmalara üreticilerin ilgisi, bazı kamu ve özel sektör kuruluşlarının konuyla ilgili birçok yeni projeyi uygulamaya sokmasını sağladı. Türk fındığının en büyük kullanıcısı konumunda olan Ferrero firması da halen dekarda ortalama 80-90 kg civarında olan verim ile birlikte kalitenin de arttırılması için Değerli Tarım Projesi’ni üreticinin ayağına kadar giderek uyguluyor.


Üreticilere fındık hastalık ve zararlıları ile bunlarla mücadelenin en yararlı şekilde olabilmesi için bilgiler aktaran Ferrero’nun Ziraat Mühendisleri ve Sosyal Uzmanları, üreticilerle bahçe uygulamaları yapıyorlar. 55 ziraat mühendisinin yanı sıra 20 sosyal çalışma uzmanı ile üreticilerle bir araya gelen Ferrero ekibi, çeşitli desteklerle de üreticileri teşvik edip, verim ve kalitenin arttırılmasının yol ve yöntemlerini anlatıyorlar.




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