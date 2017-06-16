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16 Haziran 2017 10:46

Fındıkta büyük umut

Fındık üretiminde rekoltenin bu yıl ülke genelinde yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

Fındıkta büyük umut

16 Haziran 2017 10:46


Karadeniz Bölgesi’nin önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığa bu yıl büyük umutlar bağlandı. Geçtiğimiz yıllarda üreticilerin yüzünü güldüremeyen fındıkta küllenme hastalığına rağmen bu yıl Trabzon’un bir çok bahçesinde verim ve kalitenin yükseldiği gözlendi.


Ziraat Mühendisler Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ziraat Mühendisi Coşkun Kuturoğlu, küllenme hastalığının verim ve kaliteyi etkilediğini ancak fındık üreticisinin verimli bir sezon için umudunu koruduğunu söyledi. Kuturoğlu “Bölge insanımız için fındık bizim için kara elmas niteliğinde önemli bir üründür. Son yıllarda özellikle fındıkta büyük gelişmeler kat etmekteyiz. Ancak bunlar bizim için yeterli değil. Sulama sistemine biran önce geçmemiz gerekiyor. Bölgemizde yağışlarla beraber sulamaya ihtiyaç olmadığını söylense de Temmuz ve Ağustos aylarında özellikle fındıkların gelişim dönemlerinde sulamada ciddi sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Şuanda devletimizin sulama sistemleri ile ilgili yüzde 50 hibe desteklemeleri bulunmaktadır. Fındığı geçen yıl ile kıyasladığımızda önemli ölçüde verim artışını gözlemlemiş durumdayız. Şuanda yapılan verim tahminlerine göre, 600-700 bin ton civarında Türkiye’de fındık olacağı kanaati vardır. Bizim için son yıllarda özellikle fındıkta küllenme hastalığı verim ve kaliteyi etkilemektedir. Bunun için bizlere büyük görev düşmektedir” dedi.


Üretici Ahmet Şen ise fındığın rekoltesinin geçen senenin üzerinde olduğunu kaydederek, “Benim bahçemde geçen seneye göre fark var. Fındık şuanda kaliteli ama fındıkta öyle bir durum vardır ki fındığın toplanmasına 10 gün kala yanma da olabilir. Havaların normal gider de rutubet ve yağış olmazsa çok kaliteli bir fındık var” ifadelerini kullandı.




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