Fındıkta yeni sezon öncesi yaşanan sorunlar dile getirildi

Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın toplantısına sivil toplum örgütlerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı. Albayrak, bu sezon üretici hakkının gasp edilmemesi dileğinde bulunarak, ”Dileğimiz geçen sezon ki gibi üretici aleyhine bir takım kurallar yine icat edilerek üreticinin hakkı gasp edilmesin. Geçen yıl 2 ton fındık üretip 2 bin TL zarar eden çoluk çocuk çilesini de heba eden arkadaşımız yanımızda oturuyor. Bu yıl aynı zararı yaşamak istemiyoruz. Fındıkta rekolte tespiti tamam, yıllardan beri çağrıda bulunuyoruz. Rekolte tespiti harmanda yapılsın, üreticinin yazılı beyanına dayandırılsın, yalan, talan ortadan kalksın sesimizi kimseler duymak istemedi, her yıl büyük tantanalarla tarım il ve ilçe teşkilatları, Ziraat Odaları, Ticaret ve Sanayi odaları temsilcileri, Ticaret borsaları şimdide yabancı şirket temsilcileri de yeni ortaya çıktı. Karanfil sayımı, akabinde çotanak tahmini sayımı yapılarak rakamlar açıklanıyor hiç birisi gerçeği yansıtmadığı için rakamlar aradan bir süre geçtikten sonra revize ediliyor. Ürünün sahibi, üreteni maddi ve manevi bedel ödeyeni ortada yok. Yani üreten ortada yok. Üreticinin sırtından dolaylı ve dolaysız geçinenler var, üstüne üstlük tahmin, niçin bir defa da gerçeği ortaya çıkarılmıyor? Fındık ürününün harmana gelene kadar geçen aşamalarda rekolte kabına uğradığını bu işi yapanlar ve yaptıranlar bilmiyorlar mı? Niçin bir defada gerçek ortaya çıkarılmıyor? Yanlıştan dönülmek zor mu geliyor? Çünkü her kesim üreticinin sırtından geçinmek istiyor. Her yıl bir sürü tantana, bir sürü masraf sonuç fiyasko” dedi.

"18-20 TL taban fiyat üreticiyi özendirir"

Üreticilerin taleplerini sıralayan Albayrak, yaşanan fiyat artışları göz önüne alındığında, 18-20 TL taban fiyatın üreticiyi ezmeyeceği belirterek, “Fındık hasadının başladığı bu günlerde, ilgili bakanlıklarımızın maliyet ve taban fiyat belirlenmesini bir an önce yapmaları tedarikçilerin geçen yıldan az olmamalı ve 12-13 TL gibi görüş açıklamaları spekülatif amaçlıdır ve kabul edilemez. Yaşadığımız fiyat artışları göz önüne alındığında, 18-20 TL taban fiyatın üreticiyi ezmeyeceği, bahçesinin bakımını özendireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.