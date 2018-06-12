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12 Haziran 2018 11:10

Forum Trabzon AVM’den basına iftar yemeği

Karadeniz’in en büyük alışveriş merkezlerinden biri Forum Trabzon’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında basına iftar yemeği verildi.

Forum Trabzon AVM’den basına iftar yemeği

12 Haziran 2018 11:10


Düzenlenen iftar yemeğine Forum Trabzon Yönetim Asistanı Hanife Göktepe, Pazarlama Müdürü Esma Sezeroğlu, Marjinal Porter Novelli Medya İlişkiler Direktörü Ceylan Naza hazır bulunurken, masaları tek tek gezerek gazetecilerle sohbet etti.


Forum Trabzon pazarlama Müdürü Esma Sezeroğlu, yemeğe katılan basın mensuplarına teşekkür ederek bir arada bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek her zaman basınla iç içe olduklarını söyledi.


Sezeroğlu, “yemeğimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Zaman zaman olsa da sizinle bir araya gelerek sohbet imkanı bulmak bizleri mutlu ediyor. Hepinizin şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlarım” dedi.




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