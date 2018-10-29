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Forum Trabzon'da 29 Ekim etkinliği kapsamında resim yarışması

Forum Trabzon’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim yarışmasında derece girenler ödüllendirildi.

Forum Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resim yarışmasında derece girenler ödüllendirildi.


Trabzon ve çevre illerin buluşma noktası Forum Trabzon'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında “Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk” konulu resim yarışması heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan minikler, çeşitli ödüllerin sahibi oldu.


Ödül töreni sonrası Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan mini konser AVM ziyaretçileri tarafından ilgi ile izlendi.


Trabzon'un alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon tarafından 29 Ekim'e özel olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Atatürk, Cumhuriyet ve Çocuk” temalı resim yarışmasında İlkokul kategorisinde Adensu Kakışım birinci, Ceylin Köse ikinci, Ecrin Nur Günaydın ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise , Atakan Özkan birinci, Gülben Baştan ikinci, Yusuf Turhan üçüncü oldu.


Yarışmada ayrıca Bedri Rahmi Eyüboğlu Özel Ödülü'nü Elif Kayık, Forum Trabzon Özel Ödülü'nü Ravza Yasemin Semiz, Jüri özel ödülüne ise Eren Asaf Demir layık görüldü. Tüm ödül sahiplerine birer katılım sertifikası ve plaket verilirken yarışmanın ilk üç kazananına, Trabzon özel ödülü ve Jüri özel ödülü sahiplerine Boyner hediye çeki; Bedri Rahmi Eyüboğlu özel ödülünü kazanana ise hediye çekinin yanı sıra profesyonel resim malzemelerinden oluşan resim çantası ve ekipmanı hediye edildi.

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