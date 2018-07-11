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11 Temmuz 2018 22:35

Fotokapan bu kez kenevir ekenleri yakaladı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaban hayatını takip etmek için ormanlık alana yerleştirilen ancak son dönemde bölgede terörle mücadelede etkin şekilde kullanılan fotokapanlar bu kez Trabzon’un Maçka ilçesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan kenevirlerin ekim sahalarının belirlenmesinde önemli rol oynadı.

Fotokapan bu kez kenevir ekenleri yakaladı

11 Temmuz 2018 22:35


Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesi Ardıçlıyayla Mahallesi, Kilise mevkiinde kenevir bitkisi ekildiği duyumu üzerine Jandarma ekipleri tarafından fotokapanlarla yapılan teknik takip neticesinde ormanlık alanda 225 kök kenevir bitkisi ile 903 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, kenevirleri eken M.Ç. (51) ve T.Ç. (63) isimli sahıslar gözaltına alındı.


Şahısların evlerinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar maddesi, 3 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 433 adet dolu 7,6256 mm.çapında fişek, 84 adet 9 mm.çapında dolu fişek, 5 adet tabanca şarjörü, 158 adet fişek çekirdeği ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




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