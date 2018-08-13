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13 Ağustos 2018 17:52

Fransız gelinin bir binanın balkonundan kopan mermer parçası düştü

Trabzon’un en işlek caddesi Kunduracılar caddesinde yürüyen Fransız uyruklu genç bir kadının kafasına bir iş yerinin balkonundan mermer parçası düştü.

Fransız gelinin bir binanın balkonundan kopan mermer parçası düştü

13 Ağustos 2018 17:52

Olay sonrası yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Fransa’dan eşi ve çocukları ile birlikte bir süre önce Trabzon’a tatile gelen ve bugün şehrin en işlek caddesi olan Kunduracılar Caddesi’nde beraberinde çocukları ve eşinin akrabaları ile birlikte yürüyen Fransız uyruklu Lidya Udan Orhan’ın (36) kafasına cadde üzerinde bulunan tarihi bir binanın balkonundan kopan mermer parçası düştü. Olay sonrası bayılan genç kadın çağrılan ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, eşi Gürkan orhan ve kayınpederi Yaşar Orhan hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.


Oğlu ve gelininin 18 Temmuz’da iki torunu ile birlikte Fransa’dan Trabzon’a tatile geldiğini belirten Orhan “Kızı ve oğlu ile birlikte 5-6 kişiyle Kunduracılar caddesinde yürürken yukarıdan bir binanın balkonundan mermer parçası düşmüş. Başında 3-4 yerde yarılma var. Şuanda bilinci açık. MR’ı çekilecek. Oğlumda birlikte izine gelmişlerdi. Kurban Bayramı’ndan sonra döneceklerdi” ifadelerini kullandı.




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