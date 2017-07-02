Mart ayında İstanbul’da Post Yayın tarafından 5000 adet basılıp kısa sürede ilgi gören ve sonbaharda ikinci baskısı yapılacak olan kitabı Konforlu Yalnızlık’ı okurlarına ve mahalle arkadaşlarına imzalayan Füsun Menşure, gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirterek; kitaptaki hikayelerin konusunu yaşanmış olaylardan aldığını ve hemen her gün gördüğümüz insanların çok zaman fark edemediğimiz öykülerini anlattığını belirtti.

Trabzon Ticaret Odası’nın destek verdiği etkinlikte satılan kitapların geliri önceki imza günlerinde olduğu gibi bir hayır kurumuna bağışlandı.