Futsalda lise öğrencileri hünerlerini gösterdi

Okul Sporları Gençler Futsal İl Birinciliği maçları sonunda kızlarda Trabzon Spor Lisesi, erkeklerde ise Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi Futsal takımları şampiyon olarak, bölge maçlarında Trabzon’u temsil etme hakkını elde etti. Çok Amaçlı Spor Salonunda oynanan final maçlarını Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ün yanı sıra Futsal İl Temsilcisi Kemal Civelek ile Şube Müdürleri Engin Taflan ve Yusuf Çebi’nin ile birlikte çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmen de izledi.

İl genelinde 59 lisenin mücadele ettiği Trabzon Okul Sporları Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği maçları sonunda finalde Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Gazi Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Baştan sona nefes kesen mücadeleye sahne olan maç sonunda şampiyonluk kupası, rakibini 3-2 yenmeyi başaran Vakfıkebir ekibinin oldu. Üçüncülük-dördüncülük karşılaşması da müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Yoğun taraftar desteği altında oynanan maçta Çağlayan Adnan Menderes Anadolu Lisesi’ni 3-1 yenen Tevfik Serdar Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç kızlarda ise kupa, Trabzon Spor Lisesi’nin oldu. Geçen hafta oynanan yarı final maçının ardından okula dönerken trafik kazası geçiren Spor Lisesi öğrencilerine, Ortahisar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden büyük bir jest geldi. İMKB’li öğrenciler, rakiplerinin kaza nedeniyle morallerinin bozuk olduğunu gerekçe gösterip final maçına çıkmama kararı alınca, şampiyonluk kupası Trabzon Spor Lisesi’nin oldu. Üçüncülük kupasını ise, Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi’ni 2-0 yenen Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Futsal takımı aldı.