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14 Mayıs 2018 17:09

Gayrimenkulde dünya devi Keller Williams Trabzon’da da hizmet verecek

Gayrimenkul pazarlama sektöründe faaliyet gösteren Keller Williams, 2014 yılında girdiği Türkiye gayrimenkul piyasasında hizmet ağına Trabzon’u da dahil etti.

Gayrimenkulde dünya devi Keller Williams Trabzon’da da hizmet verecek

14 Mayıs 2018 17:09


Hizmete giren Keller Williams Türkiye Trabzon Bölge Müdürlüğü açılışına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, Keller Williams Ülke Direktörü Emre Erol, Trabzonspor Basın Sözcüsü ve Keller Williams Türkiye Trabzon Bölge Müdürlüğü Yönetici ortaklarından Zeyyat Kafkas ve çok sayıda davetli katıldı.


Açılışta bir konuşma yapan Zeyyat Kafkas, “Dünyada en önemli gayrimenkul şirketlerinden olan ve 300 milyar dolar hacmi olan Keller Williams Trabzon Bölge Müdürlüğünü açmak için buradayız” dedi.


Keller Williams Ülke Direktörü Emre Erol ise yaptığı konuşmada, ortaklarla büyümeye devam ettiklerini dile getirerek, “Bize neden Trabzon diye sordular bunun çok kolay bir cevabı var. Trabzon çok doğru kişileri doğru aileyi Keller Williams firmasını büyütmek için Trabzon’da seçmiş vaziyetteyiz. Zeyyat Kafkas ve ailesi, Volkan Albayrak ve ailesi ile Dursun Ali ve ailesi olmasaydı biz Trabzon’a daha gelmemiş olurduk. Doğru kişiler olduğu zaman gerisi teferruat oluyor” şeklinde konuştu.


Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de, gayrimenkul firmasının şehrin ekonomisine bir ivme katacağını belirterek “Danışmanlık firmamız ile şehrimizin ekonomisine, ticaretine daha profesyonel bir yaklaşımla beraber yeni bir ivme kazandırılacağı kanaatindeyim. Biz belediye başkanıyız ama şehrin ekonomisini de düşünmek zorundayız. Daha profesyonel adımlar atılacağına kanaatindeyiz. Çünkü şehrimizin gelişen trendine baktığımız zaman bu tür profesyonel yaklaşımların ne kadar önemli olduğunu hepimiz farkındayız” ifadelerini kullandı.




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