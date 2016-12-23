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23 Aralık 2016 17:18

Gazeteci-yazar Şükrü Üçüncü, 2. polisiye romanı ’Faili Firar’ı için Almanya’da imza günü düzenledi

Gazeteci-yazar Şükrü Üçüncü, 2. polisiye romanı ’Faili Firar’ı için Almanya’da imza günü düzenledi

23 Aralık 2016 17:18

Trabzon’da polis-adliye muhabirliği, yazarlık ve tiyatro oyunculuğu yapan Şükrü Üçüncü, yazdığı ikinci polisiye romanı ’Faili Firar’ı adlı polisiye romanı için Almanya’da imza günü düzenledi.
’Yalı Çetesi’ kitabından sonra yazmış olduğu ikinci polisiye romanını yayımlayan Üçüncü, yeni kitabı Faili Firar’da araba içerisinde yanarak öldürülen maktulun faillerini arayan bir polis ve kaybolan eşini arayan bir kadının hikayesini anlatıyor. Üçüncü, Faili Firar romanı için Almanya’nın Köln ve Frankfurt şehirlerinde imza günü düzenledi. Almanya Türk Federasyonu Köln Temsilciliğinde düzenlenen imza gününe çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.
Bu yıl yayınladığı Faili Firar adlı kitabının tanıtımını farklı bir şehirde yapmak istediğini belirten Üçüncü, "Bu kapsamda da Almanya’nın Köln kentine geldim. Türk Federasyonlarının düzenlemiş olduğu programa katılarak gurbetteki vatandaşlarımız ulaştık. Trabzon’dan kalkıp bir ismin Almanya’da imza günü yapması şehrimizin sosyo politik gelişmişliğini de gösteriyor. Burada Türk Federasyonları Köln Başkanı Cevdet Yavuz ile Bekir Arslandağ’a da desteklerinden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



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