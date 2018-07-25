Diğer
Kategoriler
25 Temmuz 2018 12:10

Gazeteciden alkışlanacak hareket

Trabzon’un en işlek yerlerinden Kahramanmaraş Caddesi’nde yürüdüğü sırada kalp krizi geçiren vatandaşı dengesini kaybedip yere düşeceği sırada yakalayarak kalp masajı yapan gazeteci gurbetçinin hayata dönmesini sağladı.

Gazeteciden alkışlanacak hareket

25 Temmuz 2018 12:10


Eşi ve çocuğuyla birlikte Kahramanmaraş Caddesi’nde yaya olarak gezen gazeteci Ahmet Külekçi, bu sırada yolun karşısında aniden fenalaşıp yere düşmekte olan gurbetçi Mustafa Biber’i fark edip hemen yanına koştu. Gurbetçi Biber’i yere düşmeden yakalayan Külekçi, yere yatırarak hemen kalp masajı ile ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 acil ambulans ekipleri de Mustafa Biber’e tıbbı müdahaleyi yaparak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırdı. Burada anjiyo olan Mustafa Biber’i ziyaret eden gazeteci Ahmet Külekçi, kendisiyle sohbet ederek yaşananları anlattı. Biber’de teşekkür ederek yaptıkları için duacı olduğunu söyledi.


Gazeteci Külekçi, askerde gördüğü eğitim sayesinde hastaya ilk müdahaleyi yaptığını belirterek, hastanın sağlığına kavuşmasından dolayı son derece mutlu olduğunu sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç