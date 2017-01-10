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10 Ocak 2017 15:57

Gazeteciler Günü etkinliği Trabzon basınını bir araya getirdi

Gazeteciler Günü etkinliği Trabzon basınını bir araya getirdi

10 Ocak 2017 15:57

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle düzenlenen program Trabzon basınını bir araya getirdi.
Bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (TGC) Yusuf Turgut, Trabzon Spor Yazarları Derneği Başkanı (TSYD) Murat Taşkın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, gazetelerin imtiyaz sahipleri, basın mensupları ve medya kuruluşlarının çalışanları hazır bulundu.
Programda konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, basın mensuplarının kamu adına görev yaptığına dikkat çekti. Vali Yavuz, “Sizler anayasal en büyük hak olan bilgi edinme, aydınlanma ve doğruya ulaşma anlamında insanların ihtiyacı olan enformasyon ve bilgi aktarımını sağlamakla mükellef olan değerli arkadaşlarımızsınız. Yapmış olduğunuz iş kamu hizmetidir, insanlığa hizmettir. Bu manada eğer sorumlu, vicdanlı, ahlaklı, kişi hakkına, kul hakkına riayet eden bir anlayışla bu görevi yapıyorsanız yaptığınız iş takdire şayandır, baş tacıdır” dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da konuşmasında Trabzon basının Trabzon’un çok büyük bir zenginliği olduğunu belirterek “Trabzon sizlerle ayrı bir güç kazanıyor” diye seslenen Başkan Gümrükçüoğlu, “Tüm basın camiasının, basın çalışanlarının 10 Ocak Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum. Burada bir büyük Trabzon beraberliğini yaşıyoruz. Trabzon’umuz sizlerle ayrı bir güç kazanıyor. 15 Temmuz’da ülkemiz genelindeki basın çalışanlarımız ve Trabzon’umuzun fedakâr gazetecilerinin; demokrasi için, temel insan hak ve özgürlükleri için her şeyi hiçe sayarak nasıl bütün güçlerini ortaya koyduklarını gördük ve yaşadık. Basın camiamızla bu büyük fedakârlığınız, darbelere karşı duruşunuzdan ötürü iftihar ediyoruz ve ayrıca gurur duyuyoruz. Trabzon bu yönüyle ülkemizin meşalesi olmuştur” şeklinde konuştu.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (TGC) Yusuf Turgut ise konuşmasında 10 Ocak’ın gazeteciler için olan önemine değinerek “10 Ocak, 1961 yılında gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği gündür” diye konuştu.
TGC Başkanı Yusuf Turgut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşmasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’na Trabzon basınına olan katkılarından ötürü teşekkür plaketi verirken, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Yoloğlu’na da teşekkür etti. Etkinlik kesilen pasta ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



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