Gazi Uzman Çavuş Akyüz GATA'daki tedavisinin ardından memleketine döndü

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 4 Ekim tarihinde PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı patlayıcının patlatması sonrasında 8 askerin şehit olduğu saldırıdan yaralı olarak kurtulan Trabzonlu uzman çavuş Muhammed Salih Akyüz, Ankara GATA'daki tedavisinin ardından ambulans uçakla bugün akşam saatlerinde memleketi Trabzon'a getirildi.

GATA'daki yaklaşık 40 günlük tedavisinin ardından Ankara'dan Trabzon'a getirilen gazi Akyüz'ü havalimanında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, ailesi, yakınları ve sevenleri karşıladı. Ambulans uçaktan iner inmez ambulansa konulan gazi Akyüz, baba ocağı Maçka ilçesi Galyan-Kuşçu'daki evine götürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, gazi Akyüz'ün sağlık durumunun iyi olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek “Allah onu sevdiklerine ve vatanımıza bağışladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi bundan sonra da kararlılıkla sürecektir” dedi.