Genç: “2018 yılında 50 bin ton asfaltlama hedefliyoruz”

Çağlayan Mahallesi Muhtarı Ömer Ergenç ve beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulunan Başkan Genç, ilçe merkezinde doğalgaz, fiberoptik gibi çalışmalardan dolayı bozulan yolların öncelikli olarak yapılacağını belirterek, "Özellikle 2014 yılından itibaren Çağlayan ve Akoluk gibi bitişen beldelerimizin yollarının standartlara kavuşması için büyük çalışmalar yaparak verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çağlayan, eski belediyelerimizden bir tanesiydi. Şu anda da 12 muhtarımızın önderliğinde bu hizmetleri buraya ulaştırmaya gayret ediyoruz. Burası bizim önemli bir çalışma alanımız. Bugün itibarıyla söyleyebilirim ki hedefimizi çalışma sezonunun sonunda % 95’lere çıkaracağız. Bu bizim için çok önemli bir hedefti. Bunun için gerek kuru betonda, gerek normal betonda ve gerekse asfaltta Ortahisar’a bağlı bütün mahallelerimizi % 95 seviyesine çıkarmış olacağız. Bu sözü vatandaşlarımıza vermiştik ve yerine getiriyoruz. Önemli bir kaynağı da bunun için aktarıyoruz" dedi.

“Yolların yüzde 95’i yapılacak”

2018 yılında 50 bin ton asfaltlama yapmayı hedeflediklerini belirten Başkan Genç, "Bu çalışma sezonunda ağırlıklı olarak merkezdeki 42 mahallemizde ve merkeze bitişen Pelitli, Çukurçayır gibi beldelerimizde doğalgaz ve altyapı gibi çalışmaları nedeniyle deforme olan yollarımızı yapacağız. Bu yılki ayırdığımız 50 bin ton asfaltla birlikte bütün yollarımızı %95 oranında standartlara uygun hale getireceğiz. Nihayetinde bu senenin sonunda Ortahisar’ın yolları ya asfalt, ya beton ve normal betonuyla beraber vatandaşlarımızın kullanımına açık olacak. Bütün mesai arkadaşlarımızla, müdürlerimizle, muhtarlarımızla, katkı sağlayan personel arkadaşlarımızla inşallah bu hizmetleri yapacağız. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.