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07 Mayıs 2018 13:27

Genç atıcı Mehmet Ali Yılmaz gelecek vaat ediyor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Grup yarışmalarında, yıldızlarda yarışan Mehmet Ali Yılmaz, kendi kategorisinde Karadeniz Bölge 2.

Genç atıcı Mehmet Ali Yılmaz gelecek vaat ediyor

07 Mayıs 2018 13:27

’si oldu. Gelecek vaat eden sporcu hedefinin Milli Takım olduğunu söyledi.


Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun 2018 faaliyet programında yer alan ve eş zamanlı olarak dört ayrı ilde başlayan Havalı Silahlar Grup Yarışmaları Trabzon Atış Poligonu’nda tamamlandı. Nişantaşı Atıcılık ve Gençlik Spor Kulübü sporcularından 14 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, kendi kategorisinde dereceye girerek Karadeniz Bölge 2.’si oldu. Daha yolun başında olduğunu vurgulayan Mehmet Ali Yılmaz, daha çok çalışarak ilerleyen yıllarda milli takım formasıyla dereceler elde etmeye hedeflediğini belirtti. Nişantaşı Atıcılık ve Gençlik Spor Kulubü adına yarışmaya katılan 11 sporcu katıldığı tüm kategorilerde madalya almayı başardı.




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