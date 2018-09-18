Genç, birim müdürleriyle performans değerlendirme toplantısı yaptı

Toplantıda birim müdürlerini tek tek dinleyen Başkan Genç, bugüne kadar yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili müdürlerle istişarelerde bulundu. Birim müdürlerine hitap eden Başkan Genç, öncelikli hedeflerinin taahhüt ettikleri projelerin hayata geçirilmesi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımıza ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Çeşitli nedenlerle bizden kaynaklanmayan sebeplerle hayata geçiremediğimiz projelerimiz olduysa da vermiş olduğumuz bütün sözleri büyük oranda yerine getirdik. Öncelikli hedefimiz de buydu. Halkımızın bize olan güvenini, itimadını boşa çıkarmamak için, bu konu çok önemliydi. Allah'ın izniyle bunda da büyük oranda muvaffak olduk. Tabi ki, sizlerin bu muvaffakiyeti sağlamamızda çok büyük emeği, alın teri vardır. Bütün belediye personelimizin bu anlamda sarf ettiği emeği çok değerli ve önemli görüyoruz" dedi.

Herkesin fikrine, eleştirisine açık olduğunu ifade eden Başkan Genç, bugüne kadar istişare ederek, konuşarak ve tartışarak başarıyı yakaladıklarını belirterek, "Bugüne kadar sizlerle belli aralıklarla toplantı yaparak, "neler yaptık, neler yapacağız, eksiklerimiz neler, halkımızın bizden beklentileri neler" gibi konularda durum değerlendirmesi yaptık. Önümüzü görme, geleceğimize yön verme açısından da bu toplantılar oldukça verimliydi. Bu toplantı da bu bunlardan bir tanesidir. Bu anlamda sizlerin fikirlerini de çok önemsiyorum. İstişare ederek, konuşarak, tartışarak, eksiklerimizi söyleyerek ancak başarıyı sağlayabiliriz. Bu anlamda herkesin fikirlerine, eleştirisine açığız. Vatandaşlarımıza ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Çeşitli nedenlerle hayata geçiremediğimiz projelerimiz olduysa da vermiş olduğumuz bütün sözleri büyük oranda yerine getirdik. Halkımızın bize olan güvenini, itimatını boşa çıkarmamak için, bu çok önemliydi. Allah'ın izniyle bunda da büyük oranda muvaffak olduk. Tabi ki, sizlerin bu muvaffakiyeti sağlamamızda çok büyük emeği, alın teri vardır. Bütün belediye personelimizin bu anlamda sarf ettiği emeği çok değerli ve önemli görüyoruz. Geride bıraktığımız 4,5 yıllık zaman zarfında çok büyük projelere, eserlere imza attık. Önemli olan 2-30 yıl sonra projelerle, eserlerle anılmaya başarabilmektir. Makamlarlar ve mevkiler geçicidir. Bugün varız, yarın yokuz... Önemli olan hoş bir anı, hoş bir seda bırakabilmektir. Hep bu şiarla hareket ettik. Tabi ki de eksiklerimiz olmuştur. Ama hep bu eksiklerimizin bilinciyle hareket ettik. Ve bunları gidermek için çalıştık, çaba sarf ettik" diye konuştu.