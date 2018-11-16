Genç fotoğraf sanatçısı Trabzon'u sergiledi

Trabzon'da hobi olarak başladığı fotoğraf çekimlerine profesyonel olarak devam eden fotoğraf sanatçısı Onur Emre Sarısoy ilk kişisel sergisini açtı.

Trabzon basının genç muhabirlerinden fotoğraf sanatçısı Onur Emre Sarısoy, panoramik ve uzun pozlama tekniğiyle çektiği Trabzon fotoğraflarını “Şehrin Işıkları ve Birleşen Kareler” adlı fotoğraf sergisiyle sanatseverlerin beğenisine sundu. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezinde 41 adet fotoğrafın bulunduğu ve 18 Kasım Pazar gününe kadar ziyaretçileriyle buluşacak olan serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Uraloğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ayşe Sula Köseoğlu, kamu kurumları, STK yetkilileri, siyasiler ve sanatseverler katıldı.

Katılımcılarla birlikte sergiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, şehirde gerçekleştirdikleri çalışmaların artık fotoğraf sergilerine konu olduğunun görüldüğünü ifade etti. Trabzon Botanik'i Trabzon'a kazandırdıklarını, Meydan Parkı'nı yenilediklerini, tarihi belediye binasını restore ederek aslına döndürdüklerini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Burada görüldüğü gibi bu çalışmalarımız sanatçılarımız tarafından fotoğraflanarak sergilenmeye layık görülüyor. Trabzon'a kazandırdığımız eserlerin bu denli ilgi görmesi, ne kadar doğru işler yaptığımızı ortaya koymaktadır” dedi.

Panoramik ve uzun pozlama tekniğiyle çektiği Trabzon fotoğraflarını sergileyen Onur Emre Sarısoy ise, “İlk kişisel fotoğraf sergimi sanatseverlerin beğenisine sundum. 18 Kasım Pazar akşamına kadar sergimiz ziyarete açıktır. Sponsor olarak destek veren işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Fotoğraf sergisi yapmanın fotoğraf çekmekten daha zor olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.