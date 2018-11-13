Genç, gençlere destek veriyor

Ortahisar Belediyesi yeni eğitim sezonunda ilçeye bağlı ilkokul, ortaöğretim, lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere 2 Milyon TL destek verdi. Belediye ekipleri tarafında birçok okulun boyanması, bahçe peyzajı, konferans salonu inşası tamamlanarak, oyun sahaları ile eğitime destek malzemeleri ve ünitelerinin alımı sağlandı. Öte yandan Ortahisar Belediyesi'nin Çarşı Mahallesinde bulunan LYS ve LGS kursunda bin öğrenci üniversite sınavı hazırlıklarını sürdürüyor.

Ortahisar ilçesindeki okullar ile sıkı bir iletişim halinde olduklarını söyleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha iyi koşullarda eğitimlerini sürdürmeleri, ülkemizin aydınlık yarınları adına önemlidir. Biz de bu kapsamda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul yöneticilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu anlamda göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, okullarımızda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve yeni tesis kazandırma anlamında 2 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptık. Eğitim bizim için son derece önemlidir. Eğitime destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ortahisar Belediyesi 2014 yılından bu yıla kadar her eğitim yılında ilçe yetki alanında bulunan okulların birçoğuna maddi ve manevi desteğini sürdürerek öğrencilerin gelişimine destek sağlıyor. 2014 ile 2019 eğitim yılları arasında Belediye tarafından eğitime 10 Milyon TL'lik destek sağlandı.

Kaliteli eğitim hizmetlerine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Genç, "Bütün yatırımlarımız çocuklarımız ve gençlerimiz içindir. Bu kapsamda Ortahisar Belediyesi olarak öğrenci ve öğretmenlere gereken desteği her zaman vermeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.