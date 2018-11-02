Genç, hukuk öğrencilerine yerel yönetimleri anlattı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin davetlisi olarak 'Hukukçu Perspektifinden Yerel Yönetimler' temalı konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Yerel yönetimlerin idari yapısıyla ilgili öğrencilere bilgiler aktaran Başkan Genç, Türkiye'nin üniter yapısına helal gelmemesi için yerel yönetimlerin merkezi idare tarafından denetlendiğini söyledi. Başkan Genç "Yerel yapılanmalar büyükşehir, il, ilçe ve belde şeklinde tezahür ediyor. Ülke yönetiminde yerinden yönetim anlayışı esas olmakla birlikte, yerinden yönetimin getireceği mahzurlar nedeniyle üniter yapımıza halel gelmemesi açısından merkezi idarenin her zaman yerel yönetimler üzerinde bir tesiri olmuştur. Yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı ve onun kabinesi taşrada ise icrai yetkileri daha önde dağıtılmış bir belediye başkanı, icrai yetkileri daha önde olan belediye encümeni ve daha geniş kapsayıcı bir irade organı olan belediye meclisinden oluşuyor. Biz hep şunu arzuluyoruz. Hep yerenden yönetimde iyi, verimli neticeler alacağımızı düşünüyoruz. Ama merkezi yönetimin biraz önce saydığım nedenlerden dolayı yerel yönetimler üzerinde bir vesayet denetimi hâlâ söz konusu. Bu iki şekilde tezahür eder. Yeni sistemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Yerel Yönetimler Yapılanma Müdürlüğü var. Birincisi oradaki teftişlerle beraber gerçekleşir. Diğeri de yerel yönetimlerin hesaplarının, kitaplarının incelendiği bir Sayıştay denetimi var. Sayıştay denetimi esasında bir idari denetim olmakla birlikte bir yargısal denetimdir. Burada vesayet denetiminin bir gereği olarak İçişleri Bakanlığı belediye başkanlarını görevden uzaklaştırabiliyor" diye konuştu.

Yerel yönetimlerde gönüllere hitap, gönüllere dokunan eden bir yönetim anlayışının büyük projeler yapmaktan daha önemli olduğunu ifade eden Başkan Genç, "Hukukçu gözüyle nasıl bir yerinden yönetim anlayışı olmalıdır diye irdelediğimizde şunu görüyoruz. Daha önceden il başkanı olmam ve şu anda da belediye başkanı olmam itibarıyla bir belediye başkanı doğumdan ölene kadar bütün vatandaşların bütün sorunlarının tabii muhatabıdır. Yani belediye başkanı babadır, sokakta ağabeydir, kardeştir, burada sizlerle beraber öğrencidir. Bütün sorunların tabii muhatabıdır. Vatandaş belediye başkanını seçerken, daha temiz bir belediyede yaşamak, daha iyi hizmet almak için seçerken, diğer yandan da ben aynı zamanda şehremini seçiyorum diye oy kullanıyor. O nedenle bütün sorunların tabii muhatabıyım diye düşünüyorum. Ortahisar'a çok güzel hizmetler yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Ama benim nazarımda görev yaptığım süreyi dikkate aldığımda önemli hizmetlerim özellikle kültür ve sosyal hizmetler alanında yaptığımız çalışmalar olduğunu müşahede ediyoruz. Bunu da çok önemsiyorum. Halkımız nezdinden bunun çok önemsendiğin görüyoruz. Yani kocaman bir projeyi bu ilçeye kazandırmaktan ziyade bir mahalleyi ziyaret edip vatandaşların dertlerini dinlemek de güzel bir hizmet olabilir. Bir vatandaş belediye başkanına sorunumu aktarabiliyor muyum diye düşünür. Ben birincisinin çok çok yansımaları gördüm ve müşahede ettim. Yani kocaman bir projeyle iki üç sene uğraşırsınız emek verirsiniz ama küçük bir dokunuşla o projeden daha fazla milletin gönlüne girersiniz. Onun için cumhurbaşkanımız gönüllere giren hizmet anlayışının daha önce olacağını konuşmalarında paylaşıyor" şeklinde konuştu.

Belediye yönetiminde kanun, yasa, yönetmeliklerde bir boşluk olduğu zaman yerel idarenin kendi kararıyla yeni bir hukuki zemin oluşturduğunu belirten Başkan Genç, "Tabi ki, yerel idarede genel idarede işlemleri dolayısıyla yargı denetimine açıktır. Ama belediye iradesinde öyle konular karşınıza çıkıyor ki, onunla ilgili bazen yetkinizi kullanarak meclisinizde yeni bir şey ihdas ediyorsunuz. İmarla ilgili yönetmeliklerde bir madde olmadığında meclis kararıyla siz yeni bir hukuki zemin oluşturuyorsunuz. O kararla beraber belediye başkanı ve encümeni bu kararla beraber bunu uygulamaya sokuyor. Yani belediyeler salt hukuki normlarla, kanunlarla yönetilmiyor bazen kararları anayasaya uygun olarak bizler alıyoruz." sözlerine yer verdi.

Genç, son bölümde öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.