Genç: “Kazanımların devam etmesi 24 Haziran’a bağlı”

STK ziyaretleri, esnaf ve mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarla sürekli bir araya gelen Başkan Genç, Türkiye’nin son 15 yılda yakaladığı ekonomik kalkınmayı anlatıyor.

İstikrar ortamı, güçlü iktidar yapısı ve kazanımların devam etmesi için AK Parti’nin mutlaka 24 Haziran seçimlerinden galip çıkması gerektiğini belirten Başkan Genç, "AK Parti bugüne kadar sizlerden aldığı güçle girdiği bütün seçimlerden zaferle çıkarak yeni bir Türkiye oluşturdu. Devletimizin bütün kurumlarına yeni bir dinamizm getirdi. AK Parti iktidarından önce atıl durumdaki bütün devlet kurumları yeniden yapılandırılarak proje ve hizmet üreten kurumlar haline getirildi. Ve Türkiye bu kurumlar sayesinde tabiri caizse çağ atladı. İşte bu kazanımların ve projelerin devam etmesi 24 Haziran Genel Seçimleri’ne bağlı. Statükocu, milletle mesafeli, millete tepeden bakan zihniyetin tekrar Türkiye’yi ele geçirmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.

AK Parti’nin devletle milleti barıştırdığını ve devleti asıl sahibi olan millete teslim ettiğine vurgu yapan Başkan Genç, kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye’nin daha aktif ve hızlı bir şekilde kalkınma hamlelerini devam ettireceğini söyledi. Genç, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye şaha kalkacaktır. Bu noktada bütün bu hizmetlerin banisi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir şekilde bir kez daha sahip çıkmalıyız. Kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye daha aktif ve hızlı bir şekilde kalkınma hamlelerini devam ettirecektir. Bundan dolayı iç ve dış şer odaklarının ana hedefi AK Parti’yi ve cumhurbaşkanımızı iktidardan uzaklaştırarak Türkiye’yi eski, güçsüz günlerine tekrar geri götürmektir. Türkiye hiçbir dönemde olmadığı kadar kendi kararlarını bağımsız bir şekilde alıyor ve güç odaklarına karşı sesini gür çıkarıyor. Türkiye, artık savunma sanayiindeki milli silahları ve ekonomisiyle bütün dünya Müslümanlarının haklarını savunan bir umut haline gelmiştir. Bütün mazlum dünya Müslümanlarının gözü 24 Haziran seçimlerindedir. O nedenle sizlerin de desteğiyle AK Parti, 24 Haziran’dan daha güçlü bir şekilde çıkacaktır" ifadelerini kullandı.