Genç, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

İftar programına Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, AK Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile çok sayıda muhtar katıldı. Muhtarlarla çok uyumlu bir çalışma ahengi yakaladığını kaydeden Başkan Genç, " Sizlerle 5. yılımızdayız. Önemli mesai birlikteliğimiz oldu. Sizlerle 19 kez bir araya geldik demek ki bizim mesai birlikteliğimiz lafta kalmamış. Bunun en büyük göstergesi bu toplantılardır. Çok güzel bir ahenk yakaladık. Bütün mahallelerimizde halkımıza hizmet etmeye çalıştık. Eksiklerimiz olabilir tabi. Ama sadece samimiyetimizden kuşkunuz olmasın. Sizde bana güvendiniz, inandınız bunu da biliyorum. Ne mutlu bana ki, böyle bir güveni sizlere verebilmişim. Bana böyle bir imkânı, böyle bir çalışma ortamını temin ettiğiniz için her bir muhtarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bütün hizmetlerin mahallelerimize gelmesine sebep olan ve bu hizmetlerin banisi olan Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve sizlerin desteğiyle beraber bir şeyler yapmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada bütün sorunları çözdük demiyorum ama her mahallemize en azından bir el attık. Sizlere en başından söz verdiğimiz ve bunu defalarca dile getirdiğim gibi bütün mahallerimizdeki yol problemini görevi devrederken yüzde 95 ve üzerine çıkaracağız" dedi.

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ise konuşmasında muhtarların talepleri ve istekleri doğrultusunda halis niyetlerle çalışmaya gayret ettiklerini ve sahadaki en büyük partnerlerinin muhtarlar olduğunu belirterek, "Başkanımıza sizler adına müteşekkiriz. Bizim sahadaki en büyük partnerlerimizi muhtarlarımız. Yani onlarla birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye gayret ediyoruz. Onlar sayesinde vatandaşların sıkıntılarını tespit etmeye çalışıyoruz. Bu manada başkanım da ifade ettiler çok uyumlu bir çalışma ortamı yakaladık. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu çalışma ortamını uyumlu bir şekilde devam ettiririz. Biz sizlerin talepleri ve istekleri doğrultusunda halis niyetlerle koşmaya gayret ediyoruz. Eksiğimiz, gediğimiz muhakkak vardır. Eksiklikten münezzeh sadece Yüce Allah’tır. Ama şunu bilmenizi arzu ediyoruz, biz 24 saat iyi niyetle halis niyetle koşuşturmaya sizlerin sıkıntılarını çözmeye gayret ediyoruz. Önümüzde 24 Haziran seçimleri var. Bu noktada da muhtarlarımıza büyük görev düşüyor. İnşallah 24 Haziran seçimlerini huzurlu, hayırlı bir şekilde atlatıp yine önümüzdeki süreçte hizmet etmeye devam ederiz. Tekrar katıldığınız için bizlerin onurlandırdığınız ve şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.