Gençlerin Gözünden ‘Trabzon Tarihi" Fotoğraf Sergisi

Toplumun kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi kapsamında yürütülen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan ilköğretim ve lise çağındaki 27 çocuk ile özel gereksinimli 4 çocuğun psiko-sosyal gelişimine katkı sağlamak ve farklı alanlarda hobi kazanmalarını desteklemek amacıyla Toplumun Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Vali Yücel Yavuz’un eşi Şengül Yavuz’un himayesinde Mart ayında "Objektifimizden Yansıyanlar" adlı proje başlatılmıştı. Projenin birinci basamağında sosyal hayatın içinde kadın erkek ilişkileri üzerine çekimler yapan gençler çalışmalarına "doğa ve denge" adını verecek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ilk sergilerini açtı. Devlet Tiyatro Müdürlüğü tarafından uluslararası tiyatro festivalinde de 15 gün boyunca sergilenen "doğa ve denge" adlı çalışmasını geliştiren Trabzon gönül elçileri ve gençler "Objektifimizden Yansıyanlar Projesi’nin ikinci basamağı için Mayıs ayında çalışmaya başladı.

Projenin ikinci basamağında gönül elçilerinin desteğiyle koruma altındaki çocuklara iki günlük teorik fotoğrafçılık eğitimi verilirken, özel gereksinimli çocukların da içine dâhil edildiği proje kapsamında Trabzon’un tarihi yerleri ile Ekopark ve Eyof Parkı’nda çekimler yapılarak, çalışmaya "Gençlerin gözünden Trabzon tarihi" adı verildi.

Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde açılışı gerçekleştirilen serginin açılışına Vali Yücel Yavuz, eşi Şengül Yavuz, sanatçılar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, özel gereksinimli çocuklar, aileleri, koruma altındaki çocuklar ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Vali Yücel Yavuz, “Bu sergi gençlerimize imkan sağlandığında neler yapabileceklerinin en güzel göstergesi olduğunu söyleyerek; Bizim insanımızda yetenek keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir" dedi. Yeteneğin ortaya çıkartılabilmesi ve geliştirilebilmesinde emek sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yavuz, düşünen, uygulayan ve sabırla bu hale getiren bütün emeği geçen bütün paydaşlar teşekkür edip, bu tarz ve daha farklı projelerle gönül elçilerinin çalışmalarının hızlı bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, katılımcılar tarafından gezilirken, proje kapsamında eğitim alan çocuklar ve gönül elçilerine teşekkür belgesi takdim edildi.