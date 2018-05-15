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15 Mayıs 2018 12:59

Gençlik Haftası etkinlikleri

15-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk Anıtı’na Çelenk sunumu ile başladı.

Gençlik Haftası etkinlikleri

15 Mayıs 2018 12:59


Trabzon Valiliği önünde toplanan öğrenciler ellerinde Türk bayrağıyla Atatürk Alanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe üzerinde Atatürk resminin yer aldığı kırmızı-beyazlı tişörtlü öğrencilerin yanı sıra çok sayıda askeri personel de eşlik etti. Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen çelenk sunum törenine Trabzon Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Şube Müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulurken, ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı okunarak tören sona erdi.




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