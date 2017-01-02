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02 Ocak 2017 11:56

Gençlik meclisi üyelerinden Başkan Gümrükçüoğlu’na ziyaret

Gençlik meclisi üyelerinden Başkan Gümrükçüoğlu’na ziyaret

02 Ocak 2017 11:56

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerini makamında kabul etti.
2009 yılında göreve başlamalarının ardından Gençlik Meclisini oluşturduklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, “Bu güzel kuruluşumuzun bugüne kadar şehrimize çok güzel katkıları oldu. Bu görevler hem sizler için bir yerel yönetim tecrübesini ortaya koyuyor, hem şehrimizin bu büyük çalışmanızdan istifade etmenizi sağlıyor. Ayrıca genç beyinlerin ortaya koyduğu çalışma ve projelerde bizim de ufkumuzu açıyor. O bakımdan ben 2009’dan beri Gençlik Meclisinde görev yapan kardeşlerimizin Trabzon’umuza çok katkıları olduğunu ifade edeyim. Şimdi sizler bu çıtayı daha da ileriye taşıyacaksınız” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ayhan Taşçı ise, gençliğe olan katkılarından ötürü Başkan Gümrükçüoğlu’na teşekkür etti.



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